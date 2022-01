Horecasluitingen zetten rem op verkopen Sligro, goed slotkwartaal

Na coronajaar 2020 bleef Nederland worstelen met nieuwe golven waarin het virus zich snel verspreidde, waardoor horecabedrijven gedeeltelijk of helemaal dicht moesten. Daardoor verkocht de leverancier voor restaurants, cafés en cateraars ruim een vijfde minder dan in de periode voor de coronapandemie.

In heel 2021 kwam er net geen 1,9 miljard euro aan opbrengsten binnen. Dat is 2,5 procent minder dan in 2020, het eerste jaar waarin Nederland en de wereld in de greep kwamen van het coronavirus. Vergeleken met twee jaar geleden gaat het om een daling van 23 procent.

Sligro wijst er bij zijn omzetcijfers op dat vorig jaar 32 weken telde waarin restaurants en cafés, belangrijke klanten van het Veghelse bedrijf, helemaal dicht moesten of aan beperkingen gebonden waren. Dat waren in 2020 nog 24 weken. In België, waar Sligro nu nog een klein deel van zijn omzet behaalt, was het andersom. Hier was de horeca vorig jaar minder vaak dicht dan het jaar ervoor.

De laatste drie maanden van vorig jaar waren dan weer beter dan dezelfde periode in 2020. De omzet in het slotkwartaal viel ruim 21 procent hoger uit dan een jaar eerder.