Consumenten iets minder negatief over economie

Consumenten kijken vooral iets minder negatief naar de komende twaalf maanden, aldus het CBS. Het oordeel over de afgelopen twaalf maanden veranderde volgens het statistiekbureau nauwelijks. Ondanks de lichte verbetering vinden mensen het nog altijd niet de juiste tijd voor het doen van grote aankopen zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, stond in november op een stand van min 57, waar dat een maand eerder nog min 59 was. Het cijfers ligt nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 9 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Investeringen

Het CBS meldt ook dat bedrijven in september 4,4 procent meer hebben geïnvesteerd. Vooral in gebouwen en vliegtuigen werd meer geld gestoken. De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten is van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau.

De omstandigheden voor investeringen zijn volgens ondernemers in november wel verslechterd. Dit komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie daalde. Ook stegen de rentes. Verder waren ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.