Omzet bij Microsoft overtreft markt door opsteker bij clouddiensten

In het kwartaal dat eindigt op 31 maart heeft Microsoft een omzet geboekt van $52,86 miljoen. Er was vooraf een omzet naar $51 miljard voorzien. Vooral bij de clouddiensten, een belangrijk onderdeel, vielen de prestaties mee met een groei naar $28,5 miljard tegen $19 miljard een jaar eerder..

Ook met de winstgevendheid wist Microsoft positief te verrassen. Er werd een winst per aandeel behaald van $2,45. Dat was beter dan de winst per aandeel van $2,23 die was verwacht.

In de nabeurshandel kregen de prestaties van Microsoft een opgewekt onthaal. Het aandeel schoot omhoog.