Vijf vragen: hoe ver kijkt Apple in jouw iPhone bij aanpak kinderporno?

Buitenland

Zo’n 700 mensen opgepakt op Cuba na grote protesten tegen regering

De autoriteiten op Cuba treden na de protesten tegen de regering van eerder deze maand hard op om de protestbeweging de kop in te drukken. Advocaten zeggen volgens The New York Times dat honderden arrestaties zijn verricht. Huizen van activisten worden in de gaten gehouden door de politie.