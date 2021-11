Sterrendiner in koninklijke keuken

Inmiddels maakt het concern exclusieve gasfornuizen en ijskasten voor keukenprinsen en -prinsessen die in hun villa’s met minder geen genoegen nemen.

Marketingdirecteur Gertjan Sturm (l.) en showroombaas Frank Boelens Ⓒ Foto DE TELEGRAAF

„Leden van het koninklijk huis hebben een keuken van ons”, vertelde manager Frank Boelens van de geheel vernieuwde Gaggenau-schowroom, zonder namen te noemen. De gedachte aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima, kokkerellend achter het fornuis, drong zich op.

Kookploeg

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe ’inspiratiehuis’ had sterrenchef Edwin Vinke zijn restaurant De Kromme Watergang (**) in het Zeeuws-Vlaamse Hoofdplaat een paar daagjes gesloten en was met zijn complete kookploeg naar Hoofddorp gereisd om in de showkeuken zijn kunsten te vertonen.

Sterrenchef Edwin Vinke (r.) met zijn souschef Patrick van den Hoek Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

Zelfs de ronddraaiende plateaus waarop de gasten de bijzonderste visgerechtjes kregen, had hij achterin zijn auto meegenomen.

„Fornuizen worden steeds slimmer”, vertelde keukenbaas Boelens. „Je kunt ze met je telefoontje besturen.”

Interieurdesigner Marcel Wolterinck en zijn vrouw Anja Wolterinck Ⓒ Foto Chantalle Laurent

Merkmanager Maaike van Vonderen voegde er nog een nieuw foefje aan toe: „Als je de pan van de ene naar de andere pit schuift, neemt die laatste automatisch de temperatuur van de vorige over.”

Klanten

Elektrisch koken is dé trend. „We verkopen nog wel gasfornuizen, er zijn mensen die erbij zweren, maar veel minder”, meldde Frank Boelens. Dat de Nederlandse huishoudens in de toekomst van het gas af moeten, maakte hem niet uit. „Gas of elektrisch, we verkopen wat onze klanten willen.”

Showroombaas Frank Boelens (l.), interieurarchitect Remy Meijers en interieurontwerper Herman Peters Ⓒ Foto Chantalle Laurent

Met een oester met een blaadje koriander in de hand vertelde de Gooise topbinnenhuisarchitecte Brigitte Hamers, die ook al koninklijke clientèle heeft, dat kookeilanden nog steeds zeer geliefd zijn bij haar klanten: „Vooral met een bar eraan. Bij mij is het eiland het centrum van het huis. We koken erop, eten eraan, werken eraan en drinken er een borrel aan. Pas ’s avonds kom ik in mijn zitkamer.”

Topinterieurontwerpster Brigitte Hamers (l.) met haar vriendin dj-agente Jasja Heijboer.

Haar vriendin, Jasja Heijboer, regelt met haar Ace Agency optredens van dj’s als de wereldberoemde Nederlanders Martin Garrix en Don Diablo. Ook ontdekte ze Afrojack. „Ik heb nu een Amerikaan op het oog waarvan jullie veel gaan horen”, zei ze. „Acraze heet hij. Binnenkort kent heel Nederland hem.”

Dj Martin Garrix Ⓒ FOTO ANP

dj Don Diablo. Ⓒ FOTO Jesaja Hizkia

Bij binnenkomst van de toetjes op een plateau met liedteksten en ’de tong’ van de Rolling Stones, klonk hun 50 jaar oude hit Sympathy for the devil. Ideaal voor een remix door een van Jasja’s artiesten.