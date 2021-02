Premium Financieel

Ondernemers gaan schip in met zonnepanelen op daken

De daken van alle mkb-bedrijfspanden in ons land moeten zo snel mogelijk vol worden gelegd met zonnepanelen als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan de lokale Nederlandse overheden ligt. In theorie verdient dat zichzelf terug. De praktijk is heel anders. Verzekeraars waarsc...