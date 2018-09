'Meer interesse voor winkelvastgoed'

Dat meldt 's werelds grootste adviesbureau voor commercieel vastgoed donderdag in een rapport met verwachtingen voor de onroerendgoedmarkt dit jaar. Vorig jaar kwamen de investeringen in Nederlands winkelvastgoed uit op €1,8 miljard, tegen €2,8 miljard in 2015.

CBRE verwacht dat dit jaar meer beleggers in winkelvastgoed durven te investeren "nu op de retailgebruikersmarkt de meeste pijn op het gebied van faillissementen is genomen", aldus de onderzoekers.

Volgens CBRE zien retailers zich gedwongen hun fysieke winkels te innoveren vanwege het toenemende belang van online winkelen. "Vergeleken met andere Europese markten zijn de rendementen in de retailmarkt gunstig en is het sentiment positief", stellen de onderzoekers. Zij wijzen onder meer op de stiging van de consumentenbestedingen met 2,1%.

CBRE constateert bij institutionele beleggers veel interesse in winkels op A1-locaties. Ook zou er belangstelling zijn voor wijkwinkelcentra met een lokaal verzorgingsgebied.

De Nederlandse kantorenmarkt profiteert volgens CBRE in 2017 van een groeiend zakelijk vertrouwen en toegenomen activiteit op de arbeidsmarkt. CBRE gaat ervan uit dat kantoorgerelateerde werkgelegenheid tot 2020 met 1,5% per jaar groeit, wat gelijk staat aan 224.000 extra kantoorbanen.

Door de gezonde economie en de gunstige rendementen blijft Nederland volgens CBRE een interessante beleggingsmarkt voor vastgoed. "In 2017 verwachten wij dan ook weer een sterk beleggingsjaar. Investeerders uit Azië zullen erg actief blijven en opvallend is de terugkeer van Nederlandse beleggers, zij zullen zich in 2017 nog nadrukkelijker gaan roeren in de markt", aldus het rapport.