Eerste bezoek van topvrouw Marjan Rintel aan Caribisch Nederland Bon bini voor KLM op Aruba

KLM-topvrouw Marjan Rintel vierde de 103e verjaardag van de luchtvaartmaatschappij op Aruba. Ⓒ FOTO KLM

Veel lof op Aruba voor KLM, dat de 103e verjaardag vierde in Caribisch Nederland. „KLM is de brug voor ons naar onze kinderen in Nederland”, zo sprak minister-president Evelyna Wever-Croes.