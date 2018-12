Dwalen en trouwen deel 3

In het eerste deel kwam de situatie aan de orde van een oudere dementerende dame die met een vijftien jaar jongere man trouwt. Dat huwelijk werd wel (met terugwerkende kracht) vernietigd omdat de vrouw niet meer besefte wat de consequenties van het Ja-woord waren. Geen dwaling dus, maar een dwalende geest.

Fiscaal advies: trouw je tante

Combineer je beide situaties dan kom ik uit bij een oudere column die ik geschreven heb.

Weet je dat je gaat erven van je vermogende tante, trouw zo snel mogelijk met haar. Dan bespaar je belasting. Dat is niet mijn advies, maar dat van de fiscalist van de neef uit dat artikel en ik heb dit in december 2016 nog aangehaald toen ik in de studio van de publieke en lokale omroep Falcon Radio zat. Dat geluidsfragment kun je hier beluisteren.

Maar nu praktisch bij twee geestelijk capabele mensen

Maar heb je geen audio op jouw computer, dan schets ik je kort de besproken situatie. Joep is één van de presentatoren van Valkenburg Actueel en was er van overtuigd dat hij de hoofdprijs in de Oudejaarsloterij zou winnen. Rick is de technicus die beduidend jonger is dan Joep of ikzelf.

Als Joep aan Rick een deel van zijn prijs zou willen geven, dan moet Rick daar schenkbelasting over betalen (minimaal 30%). De belangrijkste uitzondering daarop is als Rick met dat geld een huis zou kopen, zijn eigen woning zou verbouwen en/of op zijn hypotheek zou aflossen. De schenking is dan tot € 100.000,- is onbelast.

Maar het zou voor iedereen (behalve de fiscus) beter zijn als Joep en Rick met elkaar een geregistreerd partnerschap (GP) of huwelijk aangaan zónder vooraf voorwaarden op te stellen bij de notaris. De prijs van € 30 miljoen zou dan namelijk in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen vallen die door het Ja-woord ontstaat tussen Joep en Rick. Rick is er dan ineens € 15 miljoen op vooruit gegaan zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Maar Rick moet wel snel op de knieën gaan

Helaas voor Rick en Joep is er wel een deadline waar ze rekening mee moeten houden. Waarschijnlijk wordt de wet met ingang van 1 juli aanstaande (1-7-17) gewijzigd. Dan is er geen algehele gemeenschap van goederen meer, maar alleen nog maar een beperkte.

De beperking zit (onder meer) erin dat wat Joep bezit vóórdat hij trouwt met Rick van Joep blijft. Dus Joep blijft eigenaar van € 30 miljoen en Rick krijgt geen recht op de helft. Rick zal dus snel zijn charmes in de strijd moeten gooien en nog vóór 1 juli a.s. met Joep moeten trouwen.

Of is er een andere oplossing voor Joep en Rick ?

In een volgend artikel zal ik ingaan op de situatie dat Joep en Rick niet op tijd met elkaar trouwen, bijvoorbeeld omdat de datum 11-11-17 emotioneel veel voor hen betekent. Ook dan heb ik nog twee oplossingen voor hen waardoor ze toch in een algehele gemeenschap van goederen kunnen trouwen zelfs al wordt de wet (zoals nu de verwachting is) op 1 juli a.s. gewijzigd.

Wordt vervolgd.