ArcelorMittal mag deal met Essar Steel afronden

De overnamestrijd rond Essar sleept zich al lang voort. Het grootste staalconcern ter wereld en zijn Japanse partner Nippon Steel boden ongeveer 5,8 miljard dollar in contanten voor het bedrijf en beloofden er veel geld in te pompen. Maar er ontstond discussie over de verdeling van het geld onder de crediteuren. Daarop werd de transactie door het hooggerechtshof tijdelijk gepauzeerd.

ArcelorMittal was eerder in een overnamestrijd verwikkeld rond Essar met een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital. Vorig najaar kwam ArcelorMittal als winnaar uit de bus en verklaarden de schuldeisers van Essar definitief voorstander te zijn van het overnamevoorstel van het concern.

De overname van Essar geeft ArcelorMittal een goede kans om een sterkere positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld. De Indiase overheid is bezig flink te investeren in infrastructuur en daardoor is er grote vraag naar staal.