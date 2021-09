Verzekeraar DSW gedwongen tot uitstellen berekening zorgpremie

Volgens bestuursvoorzitter Aad de Groot van DSW is het onverantwoord om nu al de premie voor volgend jaar af te geven, aangezien er essentiële informatie voor de berekening daarvan ontbreekt. „Dat zit zo: de meerkosten die wij afgelopen tijd als zorgverzekeraar maakten voor corona, kregen we terug via catastrofesteun van de overheid. Tot nu toe zijn die meerkosten berekend tot afgelopen juni, omdat men er vanuit ging dat in die maand het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen richting nul zou gaan. Maar dat is dus niet het geval. Ook op dit moment liggen er nog honderden coronapatiënten in diverse ziekenhuizen”.

Honderden miljoenen

Zorgverzekeraars krijgen de meerkosten wegens corona die momenteel gemaakt worden vergoed door de overheid, en dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s, stelt de DSW-bestuurder. „Die steun heeft vervolgens een grote impact op de hoogte van de premie, omdat we met dat steungeld een eventuele premiestijging kunnen dempen. Wij willen voorkomen dat we voor onze verzekerden een te hoge premie vaststellen, dus we schuiven onze beslissing door naar half oktober”, aldus De Groot.

Naamsbekendheid

De DSW-bestuurder zegt dat hij ’met pijn in het hart’ heeft moeten besluiten om voor het eerst sinds 2006 niet op de vierde dinsdag van september hun premie voor het komende jaar af te geven. En niet alleen omdat DSW er naamsbekendheid mee krijgt. „We willen er vooral mee laten zien dat we ons bij de premieberekening niet laten leiden door onze concurrenten. We gaan voor een gezonde bedrijfsvoering en wat de concurrent dan doet, interesseert ons niet. Overigens richten andere verzekeraars zich dan weer wél op onze premiehoogte.”