'Hogere opening voor Wall Street in de maak'

Tesla kan wederom op aandacht rekenen. Volgens zakenzender CNBC heeft Tesla winkels in China tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus. Het aandeel van de maker van elektrische auto's ging nog woensdag fors onderuit na een spectaculaire koersstijging in de voorgaande periode. In de afgelopen zes handelsdagen steeg de koers met 60 procent door optimisme onder beleggers en analisten over het bedrijf.

Twitter kwam met resultaten. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg naar 152 miljoen, een toename met 26 miljoen op jaarbasis. Verder klom de kwartaalomzet voor het eerst naar meer dan 1 miljard dollar. Twitter noteert voorbeurs een behoorlijke plus.

Qualcomm liet bij zijn handelsbericht weten dat de Europese Commissie opnieuw onderzoekt of de chipfabrikant misbruik maakt van zijn marktpositie. De commissie heeft het bedrijf vragen gesteld over de verkoop van chips die worden gebruikt in apparaten die werken met 5G.

Tabaksfabrikant Philip Morris International denkt dit jaar zijn winst met een vijfde op te kunnen voeren dankzij de toenemende populariteit van zijn sigarettenvervanger IQOS. De onderneming wees daarbij naar de uitstekende verkoopprestaties in het afgelopen kwartaal.

Cosmeticamerk Estée Lauder verwacht door de uitbraak van het coronavirus minder make-up, parfum en huidverzorgingsproducten te verkopen in de komende tijd. Het bedrijf waarschuwde voor zwakkere resultaten.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer de maker van actiecamera's GoPro, farmaceut Bristol-Myers Squibb, beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE), vleesverwerker Tyson Foods, fastfoodbedrijf Yum Brands, koffie- en donutketen Dunkin' en levensmiddelenconcern Kellogg.

Op macro-economisch gebied werden gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 1,7 procent hoger op 29.290,85 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot een recordslot van 3334,69 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 9508,68 punten.

