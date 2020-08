FNV-bestuurder Roel Berghuis roept op tot radicale ommezwaai

Bestuurder Roel Berghuis, beter bekend als Rooie Roel, heeft in een vlammende brief aan medebestuurders en het FNV-ledenparlement opgeroepen tot een radicale ommezwaai. De volgens hem in slaap gesuste en naar binnen gekeerde vakbond moet weer relevant voor de leden worden. Daarvan zijn er tot spijt van Berghuis de afgelopen jaren en vooral sinds de fusie van de onderliggende bonden in 2015 tienduizenden vertrokken.

Berghuis haalt uit naar het ’gebrek aan ruimte voor inhoudelijke beïnvloeding van onderop’, de macht van het ledenparlement en de slecht gekozen thema’s, zoals het proberen constructief samen te werken met ’rechts’.

In het voorjaar van 2021 kiest de FNV een nieuwe voorzitter.