Teuns adviezen voor Tour de France

In het centrum van Nice zit al zo’n 70 jaar de kleine bistro Chez Davia. Inmiddels is Pierre Altobelli, de kleinzoon van de oprichters, er sinds kort de patron en chef-kok. De dertiger werkte bij grote Franse sterrenkoks met wereldreputatie zoals Alain Ducasse in Monaco en Yannick Alleno van Le Meurice in Parijs en bij onze grote Nederlandse sterrenkok uit Zeeland Richard Ekkebus in het fameuze restaurant Amber (**) van het Manderin Oriental Hotel in Hongkong.

Drie generaties Vliegen in 2015: opa Jef (l.), vader Armand (tweede van r.) die zijn culinaire boek Tour de France presenteert aan hoteltycoon Camille Oostwegel (tweede van l.) en zoon Gyan. Ⓒ FOTO FRITS WIDDERSHOVEN

Wie tijdens de Tour de France een dag op het strand van de Côte d’Azur wil beleven met een lunch of diner, adviseert Tonny Eyk zo’n twintig kilometer van Nice naar Plage de la Jetee te gaan in Juan-les-Pins. In de keuken van deze mooie strandtent werkt de Maastrichtenaar Gyan Vliegen, medeoprichter en voormalig eigenaar van de bekende brasserie Bouchon d’en Face in Maastricht. Zijn grootvader Jef Vliegen (87) overleed een paar dagen geleden.

Behalve horecaondernemer was hij kunstenaar en cineast. Zo was hij oprichter van een van de eerste eetcafés in ons land, café ’t Knijpke. Ook was hij producent van films, onder meer Doctor Vlimmen in 1978.