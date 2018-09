Belgische ceo voor TMG

Het bod van Mediahuis is definitief vastgesteld op €6,00 per aandeel en wordt in ieder geval gestand gedaan als 70% van de stukken wordt aangeboden. Nu bezitten Mediahuis en VP Exploitatie, die samen optrekken, ongeveer 59,98%.

De Belg Marc Vangeel, nu bestuursvoorzitter van Mediahuis, moet de hoogste baas worden bij TMG. Hij krijgt met de Nederlander Koos Boot een ervaren cfo naast zich. Boot was eerder cfo bij Wegener en vervult deze positie momenteel ad interim bij Roto Smeets.

Ook de raad van commissarissen krijgt een ’Belgische’ meerderheid. Namens Mediahuis worden Gert Ysebaert, Paul Verwilst en Guus van Puijenbroek voorgedragen. Zij krijgen de huidige TMG-commissarissen Jan Nooitgedagt en Simone Brummelhuis als onafhankelijke commissarissen naast zich.

Uit de benoeming van de twee onafhankelijke commissarissen lijkt op te maken dat de Belgen zich neerleggen bij het feit dat een volledige overname er niet voor ze inzit. Aandeelhouder John de Mol, goed voor 28,7%, is niet bereid zijn stukken aan te bieden.

Michiel Boersma en Annelies van den Belt keren niet terug als commissarissen. Boersma was al geruime tijd ziek. Ook het dienstverband van de huidige bestuurders van TMG, ceo Geert-Jan van der Snoek en cfo Leo Epskamp, is met onmiddellijke ingang beëindigd. Zij waren al sinds 5 maart geschorst en bereikten woensdag overeenstemming over een afkoopsom.

De benoemingen moeten al op 1 juni, tijdens de aandeelhoudersvergadering van TMG, bekrachtigd worden. De aanmeldtermijn voor het Belgische bod loopt op 15 juni af.