Takeaway: Delivery Hero moet afzien van stem

Delivery Hero heeft sinds het zijn Duitse activiteiten aan Takeaway verkocht een flink belang in het Nederlandse bedrijf. Nadat Takeaway deze zomer een deal overeenkwam om Just Eat over te nemen en dat volledig in aandelen te betalen, begon Delivery Hero zijn belang af te bouwen.

Vorige week kwam techinvesteerder Prosus met een eigen bod op Just Eat. Sindsdien wordt Delivery Hero ervan beschuldigt de koers van Takeaway, en dus de waarde van het overnamebod op Just Eat, kunstmatig te hebben verlaagd. Delivery Hero ontkent en zegt pas vlak voordat Prosus met het bod naar buiten kwam door zijn aandeelhouder op de hoogte te zijn gesteld.

Activistische aandeelhouder Cat Rock wil dat Prosus zich op een "eerlijk speelveld" begeeft en door het bestuur van Just Eat en toezichthouders in toom moet worden gehouden. Volgens Cat Rock worden aandeelhouders van Just Eat de dupe van Delivery Hero's "aanhoudende verkoopprogramma" van aandelen Takeaway.