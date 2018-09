Drie manieren om een portefeuille met behulp van indextrackers te optimaliseren voor 2017

Rond de Amerikaanse verkiezingen hing een wervelwind, waarin de markten werden meegezogen. De verrassing zat hem in de intensiteit, omvang en richting van de handelsactiviteit. Met name in de weken na de verkiezingen waren de eerste effecten van de keuze voor Trump, met zijn plan om Amerika op de eerste plaats te zetten, zichtbaar. Economisch optimisme stimuleerde Amerikaanse aandelen naar recordhoogtes ten koste van de eens zo geliefde sectoren als obligaties en emerging markets.

Zoals in eerdere perioden waarin sprake was van intensieve handel, waren het ook nu de indextrackers (Exchange Traded Funds; ETF’s) die beleggers een ordelijke, efficiënte herpositionering van hun portefeuille bezorgden. Op 9 november, de dag na de verkiezingen, verdubbelde volgens Bloomberg de handel in indextrackers naar een volume van 3,2 miljard. Die week vloeide er een recordbedrag van 27 miljard dollar naar indextrackers van Amerikaanse aandelen.

Hoe organiseert u uw portefeuille voor 2017?

Waar moeten beleggers de komende maanden op letten, gezien het tumult van het afgelopen jaar? De onstuimige huidige markt heeft enkele beleggingsthema’s aan het licht gebracht die al langere tijd een rol speelden, zoals mondiale groei, rente, bedrijfswinsten. Deze thema’s bepalen uiteindelijk hoeveel rendement u mag verwachten voor het risico dat u loopt.

Wanneer welke thema’s exact zullen spelen, is moeilijk te zeggen. Maar met enkele stappen kunt u uzelf wel goed positioneren op weg naar succes. Hierbij drie beleggingstips die het overwegen waard zijn als u hierbij indextrackers gebruikt.

1. Inflatie: welkom terug!

De aanhoudende trend richting reflatie – stijgende lonen, hogere inflatie, sterkere dollar en stabiliserende olieprijs – kan in een stroomversnelling raken door Trump’s overwinning.

Beleggingstip: denk eraan uw vermogen te verdelen over verschillende beleggingscategorieën, inclusief Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) – Amerikaanse inflatie beschermende obligaties – onroerend goed en cyclische aandelensectoren die mogelijk profiteren van potentiële economische groei en een steilere yield curve (die het verband aangeeft tussen rendementen op vergelijkbare leningen met verschillende looptijden).

2. Wed niet op één paard in emerging markets

Ondanks de post-verkiezingsvolatiliteit kan het zinvol zijn een strategische verdeling aan te houden binnen de gehele emerging markets beleggingscategorie. Zowel voor de diversificatie als voor het versterken van het rendement. Let wel op want het verschil tussen de diverse opkomende economieën wordt steeds groter, maar dat kan verloren gaan door het zware gewicht van China in de brede emerging markets index.

Beleggingstip: indextrackers van een specifiek land kunnen een aanvulling zijn voor een bredere spreiding. Dit omdat daarmee gerichte kansen uitgelicht kunnen worden. Favoriet is bijvoorbeeld emerging market Azië. Maar kijk ook naar Saoedi-Arabië, dat markthervormingen doorvoert en streeft naar opname in de MSCI EM Index in 2017.

3. Houd rekening met belastingen, probeer fiscaal slim te beleggen

Aandelenmarkten staan aan de vooravond van een langere periode van belabberde rendementen, zelfs na de recente rally. Dat betekent dat het minimaliseren van kosten is belangrijker dan ooit. Maak van 2017 een jaar waarin u fiscaal slim aan vermogensbeheer doet. Zo zijn er fondsen waarbij u belasting verschuldigd bent wanneer de fondsmanager winst maakt op de verkoop van een bedrijf in de portefeuille van het fonds. Dat kan negatief voor u uitpakken als het gehele fonds nauwelijks rendement oplevert.

Beleggingstip: indextrackers zijn over het algemeen fiscaal efficiënt. En ze hebben lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen. Richt u op fiscaal vriendelijke beleggingen. Namelijk die geld aan u uitkeren. Denk aan potentieel hoger renderende indextrackers die zich richten op dividendgroei of preferente aandelen.

Als één ding zeker is, is het wel dat we op een economisch en politiek keerpunt zijn aanbeland. Tegen de achtergrond van zo’n enorme verandering is het opbouwen van een portefeuille wat spannend, zoals in het donker aankleden en hopen dat u nog redelijk gekleed de deur uit gaat. Gelukkig kunnen beleggers hier en daar nog wat licht op de markt laten schijnen om goed voor de dag te komen en het jaar goed georganiseerd te starten.