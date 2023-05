Geen accountant, dan maar naar Portugal

Niet alle accountantskantoren mogen zo’n controle doen, vandaar dat de vijver waaruit gevist moet worden beperkt is in Nederland. De Vries heeft nu een Portugees kantoor bereid gevonden om die controle alsnog te doen. Die is bezig met de vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten.

De NBA vreest nu voor de kwaliteit van deze controle, terwijl men tegelijkertijd meer keuze toejuicht. Dat komt op de buitenwereld tegenstrijdig over. Tenslotte laten leden van de NBA, die bij de ’weiger’-kantoren werken, deze beker aan zich voorbij gaan. Het rommelt nog meer in accountantsland, want ook sommige gemeenten hebben moeite een accountant te vinden. Er zijn kantoren die deze klanten niet meer willen doen vanwege de complexiteit. Kleinere bedrijven vinden de controle te duur uitvallen, want de tarieven zijn omhoog gegaan. Er is meer werk dan er handen zijn, want er worden meer eisen gesteld aan de controle en er zijn lucratieve adviesklussen. Dat zet druk op het ’gewone’ accountantswerk. De beroepsorganisatie zegt niets aan de prijzen te kunnen doen, want dat is aan de kantoren.

Accountants hebben de wettelijke taak om controles te doen en beroepen zich graag op hun verplichting jegens het ’maatschappelijke verkeer’. Het vraagstuk van de gedwongen winkelnering versus de commerciële afweging van accountantskantoren is al decennia oud.

Tot nu toe heeft de politiek de sector zijn zaakjes zelf laten opknappen. Maar de aanwijzingsplicht waar minister Kaag (Financiën) op studeert, lijkt nu toch de uitweg te worden als het tekort aan en de prijs van accountantscontroles de bedrijven en maatschappelijke organisaties in het nauw brengen.