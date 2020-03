Uitstel voor belastingaangifte als hulp fiscus niet doorgaat

Dat wordt automatisch geregeld, de mensen hoeven er zelf niets voor te doen. Vanwege het coronavirus heeft de Belastingdienst alle afspraken voor hulp bij aangifte geschrapt.

Voor alle andere burgers blijft de termijn zoals die is. De Belastingdienst heeft tot nu toe 4,6 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting binnen, ongeveer evenveel als vorig jaar rond deze tijd. „Mensen kunnen gewoon aangifte doen. We zien gelukkig in de aantallen binnenkomende aangiftes dat mensen dat ook blijven doen”, laat de fiscus weten.

Het automatische uitstel geldt alleen voor mensen die al een afspraak voor hulp hadden staan, die is afgezegd vanwege het virus.

Zelf aanvragen

Mensen die nog geen afspraak hadden om te worden geholpen, kunnen zelf uitstel aanvragen. Het automatische uitstel geldt ook niet voor mensen die aangiftehulp krijgen van anderen, zoals vakbond FNV of ouderenbond ANBO. Zulke instanties kunnen uitstel aanvragen voor hun cliënten. Fiscale partners van mensen die hulp nodig hebben, moeten ook zelf uitstel aanvragen.

Voor alle andere burgers blijft de termijn zoals die is. De Belastingdienst heeft tot nu toe 4,6 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting binnen, ongeveer evenveel als vorig jaar rond deze tijd. „Mensen kunnen gewoon aangifte doen. We zien gelukkig in de aantallen binnenkomende aangiftes dat mensen dat ook blijven doen”, laat de fiscus weten.