Topman bij ING België trekt onverwachts deur dicht

Van Den Eynden stond drie jaar aan het hoofd bij ING België. In een reactie liet de vertrekkend topman weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De financieel directeur Hans De Munck neemt vanaf 1 oktober het stokje over tot een vervanger bij ING België is gevonden.

Vandaag is de eerste officiële werkdag van Steven van Rijswijk als hoogste baas bij de ING Groep. Van Rijswijk was tot maandag eindverantwoordelijke voor risico-inschattingen binnen het bestuur van de financieel dienstverlener.

De Nederlander is als sinds 1995 in dienst van ING, waar hij onder andere werkte voor de afdelingen voor fusies en overnames en kapitaalmarkten. In 2017 werd hij benoemd tot lid van het ING-bestuur.