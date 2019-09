Wall Street opent overwegend lager

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten vooral de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve af. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de nasleep van een drone-aanval in Saudi-Arabië, die de olieproductie van het land heeft gehalveerd.