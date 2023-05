Premium Het beste van De Telegraaf

Column: fossiele fouten en een ongemakkelijke waarheid

Door roelof salomons

Wind en zon zijn slechts goed voor 4% voor het energieaanbod. Ⓒ ANP/HH

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Een analist praatte me deze week bij over de politieke, economische en financiële implicaties. Een prettig gesprek met harde feiten en lastige keuzes.