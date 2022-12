Duitsland zoekt mensen in binnen- en vooral buitenland

De regering in Duitsland wil buitenlandse werknemers aantrekken om ’the show on the road’ te houden. Zo vertelde Scholz op een burgerforum in Potsdam (nabij Berlijn) dat ondanks de huidige, sterk vergrijzende bevolking, er een geschatte bevolkingsgroei van 7% tot 90 miljoen in 2070 aannemelijk is.

De Duitse regering stemde daarom vorige maand in met plannen om de immigratiewetgeving te hervormen. Berlijn probeert de arbeidsmarkt in Europa’s grootste economie open te stellen voor de zo broodnodige werknemers van buiten de Europese Unie.

Tekort op arbeidsmarkt

Zowel immigratie als ook door het opleiden van mensen zouden het tekort op de arbeidsmarkt moeten helpen oplossen. Dit tekort drukt namelijk sterk op de afzwakkende groei van de Duitse economie, terwijl de vergrijzing de druk op het pensioenstelsel ook nog eens opvoert. Zo legde Scholz uit dat als bevolkingsgroei voldoende toeneemt, deels door toenemende immigratie, dit ervoor zorgt dat de regering de pensioenpremies mogelijk néet zou hoeven verhogen voor het einde van haar mandaat in 2025.

Stijging miljoen

Het Duitse bureau voor de statistiek zei vorige week nog dat de bevolking dit jaar waarschijnlijk met één miljoen inwoners zal toenemen tot een totaal van 84 miljoen, ook als gevolg van migratie uit Oekraïne. Het zou de komende decennia het streefaantal van 90 miljoen Duitse bewoners kunnen bereiken als het aantal immigranten flink zou kunnen groeien, voegde het bureau daaraan toe.