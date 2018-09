Stoppen niet voor miljoen

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van het ondernemerschap onder 502 zzp’ers en mkb-ondernemers.

De sterke drang om te blijven ondernemen is in lijn met de drijfveren van veel ondernemers: meer vrijheid en onafhankelijkheid is voor 43% een belangrijke reden om een eigen bedrijf te starten.

Ruim een derde zegt zijn hart te zijn gevolgd, bijvoorbeeld door van hobby of passie werk te maken. Een iets kleiner deel (33%) deed dat om privé en werk beter te kunnen combineren. Ruim een op de vijf (22%) ondernemers is gaan ondernemen om de uitdaging. Het geluk of voorrecht om het familiebedrijf op te volgen is vooral onder groot-mkb’ers een belangrijke drijfveer.

Het ondernemerschap brengt ook risico’s met zich mee. Liefst 63% geeft aan dat de privésituatie er weleens onder lijdt. Toch zegt slechts een op de tien met de kennis van nu nooit voor het ondernemerschap te hebben gekozen.

Ondernemers zien de eigen ouders, Bill Gates of Steve Jobs als hun grote voorbeelden. Op plek twee volgen de Nederlandse onderneemster Annemarie van Gaal en Virgin-baas Richard Branson. De aankomende president van de Verenigde Staten is een stuk minder populair: slechts 3% van de ondernemers zegt Donald Trump als voorbeeld te zien.