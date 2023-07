De mooiste aankoop: een Cadillac van 35.000 euro

Amsterdam - Toen Hans Wansink (68) trouwde in 1989 huurde hij zijn droomauto: een witte Cadillac uit 1959. „En toen mijn vrouw zwanger was en we een kinderwagen gingen uitzoeken, kwamen we thuis met nóg een wagen: een Cadillac Coupe de Ville uit 1960. Mijn vrouw gaf mij die cadeau in 1992.”

Hans en zijn vrouw met de Cadillac die hij van haar kreeg. Ⓒ Eigen foto