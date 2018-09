Bouwreus VolkerWessels gaat comeback maken op Damrak

VolkerWessels die een notering op het Damrak had tussen 1990 en 2003, heeft de beurgang gepland voor mei.

Jan de Ruiter, voormalig hoofd van de zakenbankactiviteiten bij ABN Amro, zal aantreden als topman bij het bouwbedrijf zodra de stap naar de beurs is gemaakt.

Indien tot een beursgang wordt besloten, dan zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. VolkerWessels is momenteel in handen van de familie Wessels via het investeringsvehikel Reggeborgh. De familie benadrukt dat zij als lange termijn aandeelhouder ook aan een beursgenoteerd VolkerWessels verbonden blijft.

VolkersWessels is de tweede bouwer van Nederland. De Nederlandse bouwsector had het de afgelopen jaren moeilijk als gevolg van de kredietcrisis, waardoor de huizenmarkt inzakte. Afgelopen jaar zagen de meeste bouwers de huizenmarkt aantrekken, maar van de grote aannemers in Nederland was VolkerWessels het afgelopen jaar nog erg zuinig over het herstel van de bouwsector. De overcapaciteit en de lage marges zorgen voor nettowinsten mager zijn, in relatie tot de omzet.

De omzet van het hele concern nam over 2015 toe met 11%, waarmee deze uitkwam op een kleine €5 miljard. De nettowinst bedroeg €125 miljoen, wat een nettowinstmarge betekent van 2,5%. Opvallend is dat VolkerWessels de afgelopen jaren weer op basis van Nederlandse boekhoudregels is gaan rapporteren en waarderen, in plaats van de internationale IFRS-boekhoudregels. Dat scheelt vooral in het beslag dat lopende bouwprojecten doen op de balans.

Over werk heeft VolkerWessels echter niet te klagen, want het orderboek bereikte aan het eind van het jaar een recorddikte van € 7 miljard. Er werkten in 2015 ruim 15.000 man.

Afgelopen jaar verkocht VolkerWessels een kabellegschip voor de offshore windindustrie aan Boskalis, waarmee het bedrijf uit Amersfoort een joint-venture heeft. Volgens marktvorsers een indicatie dat de bouwer geld nodig heeft, omdat een verkoop in de aantrekkende markt van windparken geen logische stap is. Vorig jaar trok VolkerWessels in Nederland veel aandacht met de nieuwe spoorbrug, die in één nacht bij Muiderberg geplaatst moest worden.