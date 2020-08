'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurs'

De VS en China zouden afgelopen zaterdag eigenlijk weer handelsgesprekken voeren, maar dat werd op het laatste moment uitgesteld. De spanningen tussen Washington en Peking nemen de laatste tijd weer toe. President Donald Trump beschuldigde China er al geregeld van informatie achter te houden over het coronavirus. De grootmachten liggen ook in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijk gespioneer door de Chinese techbedrijven Huawei en TikTok. Trump overweegt ook de Chinese webwinkelgigant Alibaba in de VS te verbieden.

Op het Damrak blijft Unibail-Rodamco-Westfield in de schijnwerpers staan. De winkelvastgoedinvesteerder liet weten alle opties te bekijken rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen vrijdag dat het concern overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten. Het aandeel sloot de week 6,6 procent lager af.

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma kondigde aan met partners een onderzoek te starten naar de behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Natural Killer-cellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

Pharming liet weten dat over de zoektocht naar een coronamedicijn van het Leidse biotechnologiebedrijf een artikel is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Immunology. De beursgenoteerde onderneming werkt al langer aan het inzetten van de eigen ontstekingsremmer Ruconest tegen Covid-19, waarbij wordt samengewerkt met het Universitair Ziekenhuis Bazel in Zwitserland.

De Europese beurzen sloten vrijdag flink lager. De AEX-index verloor 2 procent tot 558,66 punten en de MidKap daalde 1,4 procent tot 802,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 2,2 procent. Wall Street ging met kleine koersuitslagen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.931,02 punten. De S&P 500 bleef vrijwel vlak en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent.

De euro was 1,1864 dollar waard tegen 1,1832 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 42,39 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 45,14 dollar per vat.