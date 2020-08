Belegger in AEX eet buik vol tot 563 punten

De AEX bewoog rond 15:15 uur 0,4% hoger bij 563 punten. De index had de laatste twee dagen van vorige week 2,5% ingeleverd, onder meer in reactie op strengere coronamaatregelen in Europa vanwege de sterke stijging van het aantal besmettingen. De AMX steeg 0,6% naar 812,6 punten.

Elders in Europa kwamen de beursgraadmeters nauwelijks in beweging. De Britse FTSE 100 steeg 0,6% de Duitse DAX won 0,2% en de Franse CAC 40 won een fractie.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Nousis Capital: ,,Op indexniveau lijkt er niet veel te gebeuren, terwijl er onderliggend bij sommige aandelen grote veranderingen gaande zijn. Neem Adyen of de banken. De markt wacht verder af. Ze kijkt, nu het kwartaalcijferseizoen meeviel ten opzichte van de verwachtingen, naar de nieuwe inkoopmanagerscijfers uit. Daaruit hopen beleggers vertraging of herstel af te lezen.”

De euro won licht tot $1,1848. Volgens valutahandelaar Monex gijzelt de onzekerheid over meer Amerikaanse stimulering de dollar. Tot de publicatie donderdag van de ECB-notulen zou de euromunt sterk blijven.

De indexfutures wezen op een 0,5% tot 0,7% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de vlakke slotstanden op vrijdag.

De VS en China zouden afgelopen zaterdag handelsgesprekken voeren, maar dat werd op het laatste moment uitgesteld. President Trump beschuldigde China er al geregeld van informatie achter te houden over het coronavirus. De grootmachten liggen ook in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijk gespioneer door de Chinese techbedrijven Huawei en TikTok.

Schutte: ,,De Amerikaanse politiek gaat nu een grotere rol spelen voor beleggers vanwege de conventies van Republikeinen en Democraten, waarin hun wensen voor de economie uitkristalliseren. Al is het nog vroeg. Maar vrijwel zeker zal president Trump zich daarin verder afzetten tegen China, om zich in de handelsoorlog als daadkrachtig te laten gelden. Dat krijgt gevolgen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een winst van 1,6% aan kop. Zwaargewicht ASML won 1,2%. Betalingsverwerker Adyen, die woensdag zijn kwartaalcijfers publiceert, steeg 1,1%. Verf- en chemieproducent AkzoNobel won 1,3%.

Unibail-Rodamco-Westfield bracht het verlies terug tot 2,9%. De winkelvastgoedinvesteerder bekijkt alle opties rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen.

De melding van persbureau Bloomberg afgelopen vrijdag dat een aandelenemissie van maximaal €3 miljard wordt overwogen, duwde de beurskoers toen al 6,6% omlaag. De Duitse bank Berenberg verlaagde het koersdoel stevig naar €52, maar dat is nog altijd aanzienlijk boven de huidige koers.

ABN Amro zakte tot 1,5%. Vorige week woensdag reageerden beleggers enthousiast op de kwartaalcijfers, maar de winst is inmiddels geheel verdampt. Alle financials op ASR (+0,2%) na gingen terug. Brouwer Heineken verloor 0,8%. Shell en Unilever verloren respectievelijk 0,5% en 0,3%, Brentolie werd 0,5% goedkoper.

Bij de middelgrote fondsen gingen bodemonderzoeker Fugro met 4,1% winst en de toeleverancier aan de chipsector Besi op 2,3% toename aan kop.

Pharming steeg 1%. Het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Immunology heeft een artikel gepubliceerd over de test van zijn medicijn Ruconest bij vijf coronapatiënten.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties stond op de bodem na 4% verlies. Air France KLM verloor na de duikvlucht van vorige week nog eens 2%. Concurrent Ryanair meldde in de maanden september en oktober een vijfde minder vluchten uit te voeren. ,,Op korte termijn is Air France KLM weer terug bij af”, aldus technisch analist Royce Tostrams, nu een snel herstel er niet in zit.

Kiadis Pharma won op de lokale markt 8,9%. Het biotechnologiebedrijf gaat met partners een onderzoek te starten naar de behandeling van Covid-19.

Investeringsmaatschappij HAL (-0,2%) kreeg van de Europese Commissie toestemming om De Drie Eiken, de holding van bouwbedrijf Van Wijnen, over te nemen.

