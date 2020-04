Een verouderd testament kan tot veel spanning leiden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als je je testament niet tijdig aanpast, kan dat een dure grap blijken te zijn. Daarom adviseer ik om iedere vijf à zeven jaar terug te komen voor een apk. Als de wetgeving is veranderd of er nieuwe jurisprudentie is, kunnen aanpassingen gedaan worden.