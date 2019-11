’Extreem streng selectiebeleid bij keuze van startups’

Mediaondernemer Ruud Hendriks Ⓒ STOFFELS, ANKO

Om diversificatie in de portefeuille aan te brengen, kan worden overwogen om een investering te doen in fonds van streng geselecteerde startups, zo kwam gisteravond naar voren in het seminar ’Investeren in de startup-kraamkamer van Nederland’ gepresenteerd door André Brouwers van het Beleggingsinstituut.