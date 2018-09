Landaanwinningsklus voor Van Oord in Angola

Het nieuwe gebied zal worden gebruikt voor de aanleg van de Marginal da Corimba-snelweg, een toekomstige visserijhaven, jachthaven en vastgoedontwikkeling. Het geheel zal worden beschermd door golfbrekers en steenbescherming. De waarde van het Van Oord-deel van het project bedraagt circa 400 miljoen dollar. De klus moet halverwege 2019 klaar zijn.

Een groeiend aantal inwoners en toenemende verkeersdrukte dwingen de stad Luanda om uit te breiden. De economie van Angola is sterk afhankelijk van de olie- en gassector en groeide in de afgelopen jaren in hoog tempo. De huidige economische situatie en de lage olieprijzen hebben de groei en ontwikkeling vertraagd, maar de overheid van het Afrikaanse land blijft flink investeren in het verbeteren van de infrastructuur.