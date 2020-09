Kostbaarste munt onder de hamer

Het gaat om een zogeheten ’flowing hair dollar’, een golvend haar dollar, de eerste dollarmunt die werd uitgegeven door de Amerikaanse federale overheid. Op de ene zijde van de zilverkoperen munt staat de godin van de vrijheid (’Lady Liberty’), op de andere zijde een adelaar.

Eigenaar Bruce Morelan brengt de dollar samen met andere oude munten, in totaal getaxeerd op $20 miljoen, binnenkort naar de veiling in Las Vegas. „Het is tijd voor andere uitdagingen en ik hoop dat de volgende eigenaar de munt net zo zal koesteren als ik. Het is een droom, een onbetaalbaar kunstwerk”, vertelt hij in de Amerikaanse pers.

Op de voorzijde is de godin van de vrijheid afgebeeld Ⓒ AP

Van de munt zijn in 1794 op één dag 1758 exemplaren geslagen. De meesten waren bestemd voor notabele Amerikanen. Er zijn naar schatting nog 120 van over. Eind 19e eeuw was de marktwaarde nog maar $50, blijkt uit oude catalogi.

In 2013 werd een mooi bewaard gebleven flowing hair dollar geveild voor iets meer dan $10 miljoen, nadat deze drie jaar eerder $7,9 miljoen had opgeleverd. Die munt was eerder eigendom van Edward Green, een van de grootste postzegel- en muntenverzamelaars in de vorige eeuw. De steenrijke Amerikaan was een zoon van Hetty Green, bijgenaamd ’de heks van Wall Street’, indertijd een van de rijkste vrouwen van de Verenigde Staten.