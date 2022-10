Slimmer dan verwarming omhoog: wat verbruikt een elektrische deken?

Thuis & Tuin

Interieurtips: zo maak je met herfstkleuren je huis extra gezellig voor de winter

Buiten maken we een lange boswandeling waarbij we genieten van prachtige herfstkleuren en ook binnen zoeken we die warme kleuren op om zo de sfeer in huis te verrijken. De Oktober Woonmaand is nog altijd in volle gang: het beste moment om het thuis extra gezellig te maken voor de winter.