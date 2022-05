Hoge energieprijs duwt melkveehouders massaal naar zonne-energie

Door Gert van Harskamp

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De bereidheid onder melkveehouders om te investeren in zonnepanelen is door de hoge energieprijzen in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Eén op de vier melkveehouders zegt hier geld in te willen steken.