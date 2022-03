Prosus samen met Poetinkliek in ’Russisch Facebook’

Prosus is de in Amsterdam gevestigde dochter waarin de Zuid-Afrikaanse uitgever Naspers zijn belangen heeft geparkeerd. Die bestaan voor 80% uit een belang in het Chinese Tencent. Prosus maakt deel uit van de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, de AEX.

Prosus heeft een belang van 27% in het moederbedrijf VK Group. De zeggenschap over het social mediabedrijf dat meer dan 100 miljoen gebruikers zou hebben, ligt echter bij gasgigant Gazprom en een kliek rond president Vladimir Poetin. Die hebben meer dan de helft van de stemrechten in handen, terwijl hun economische belang niet meer dan 4,8% bedraagt. Dat blijkt uit de aandeelhoudersinformatie op de website van VK Group.

Bankier van Poetin

Die stemrechten, 57% van de totaal, zitten in het bedrijf MFT, waarvan een dochterbedrijf van Gazprom en de aan de gasreus gelieerde verzekeraar Sogaz de belangrijkste aandeelhouders zijn. In Sogaz, dat inmiddels op de sanctielijst van de Europese Unie staat, zitten onder andere Yuri Kovalchuk van de Kremlin-Rossiya Bank en volgens Reuters ook Mikhail Shelomov, een familielid van Poetin.

Kovalchuk staat als ’de persoonlijke bankier van president Poetin’ al sinds de annexatie van de Krim door Rusland op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid. Een derde aandeelhouder in MFT is Rostec, een Russisch staatsbedrijf dat volgens beursdocumenten civiele en militaire technologie maakt, waaronder auto’s, helikopters en Kalasjnikovs. De ceo van VK Group, Vladimir Kiriyenko die daar aantrad met het instappen van Sogaz eind vorig jaar, staat sinds vorige week op de zwarte lijst van de Verenigde Staten.

Veel plezier leverde de investering in VK Group, dat tot afgelopen najaar door het leven ging als Mail.ru, Prosus de laatste tijd niet op. Afgelopen jaar kelderde het aan de Londense beurs genoteerde aandeel, waar moederbedrijf Naspers in 2006 instapte, met meer dan 96%. Op de totale balans van Prosus is het belang in VKontakte minder dan 1%. Behalve een aandeel in het bedrijf achter Vkontakte, is Prosus in Rusland ook 100% eigenaar van het bedrijf Avito, dat gespecialiseerd is in rubrieksadvertenties op internet.

Shell maakte maandagavond bekend bijna al zijn banden met Russische bedrijven te verbreken. Het verlaat de gas en olievelden waar het actief is en houdt nog wel 400 tankstations over.