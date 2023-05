Apple App Store genereerde $1,1 biljoen inkomsten in 2022

Volgens een studie van Analysis Group heeft Apples appwinkel de App Store in 2022 $1,1 biljoen opbrengsten gebracht aan ontwikkelaars. In 2021 was dat $868 miljard. Meer dan 90% van die opbrengsten zou volgens Apple rechtstreeks naar ontwikkelaars gaan, zonder commissie voor Apple. De iOS-app-economie zou verder meer dan 4,8 miljoen banen mogelijk maken in de VS en Europa.