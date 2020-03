Schiphol gooit prognoses voor 2020 in de prullenbak

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 medio februari ging Schiphol nog uit van een beperkte passagiersgroei in 2020. De nettowinst, die vorig jaar 355 miljoen euro bedroeg, zou naar verwachting stabiel blijven.

Inmiddels is het vliegverkeer op Schiphol bijna tot stilstand gekomen. Hoe lang dat duurt is nog niet duidelijk. Ook omdat er "geen precedent" is voor de huidige situatie, kan het luchthavenbedrijf niet inschatten welke effecten de crisis zal hebben op de bedrijfsvoering, de resultaten en de financiële positie.

De onzekerheid kan ook gevolgen hebben voor het dividend dat Schiphol uitkeert aan zijn aandeelhouders, waarvan de Nederlandse staat de grootste is. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) liet vorige week aan de Tweede Kamer weten dat de winstuitkering over 2019 van in totaal 151 miljoen euro in overleg in uitgesteld.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan staatssteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.