Ministerie gedaagd om herrie Schiphol

Het ministerie gaat over de regelgeving ten aanzien van over de regels ten aanzien van het luchtvaartlawaai. „We vinden dat de gezondheid van omwonenden in waagschaal wordt gesteld. Meer dan 45 decibel leidt tot negatieve gezondheidseffecten, zo is uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie gebleken. De overheid schendt het recht op bescherming van de persoonlijke leefomgeving van omwonenden”, zegt woordvoerder Jan Boomhouwer.

Kankerverwekkend

De uitstoot van kankerverwekkende en ander schadelijke stoffen, zoals fijnstof en ultrafijn stof is toegenomen met het vliegverkeer, zo claimt de SRV. Maar het aantal vliegbewegingen op de nationale luchthaven ligt nog onder dat van voor de coronacrisis. „Elke stap die Schiphol voor minder vluchten zet is meegenomen. Maar we zien dat hier twee zaken op elkaar in werken: een gezonde leefomgeving en de overlast van de luchtvaart”, zegt Boomhouwer. De normen van de WHO worden door sommige experts als niet werkbaar gezien. Al eerder waarschuwde bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland dat ook woningbouw op losse schroeven komt te staan door deze geluidsregels.

Het ministerie heeft onlangs bepaald dat Schiphol moet krimpen 440.000 vliegbewegingen in plaats van het maximum van 500.000 dat nu geldt. Dat heeft de SRV niet weerhouden om naar de rechter te stappen. „Je mag geluidsoverlast veroorzaken, maar moet gerechtvaardigd zijn in relatie tot de economisch belang. Het is ons niet duidelijk hoe dat economisch onderbouwd is. Het ministerie moet dat nog aannemelijk is”, zegt Boomhouwer. Het ministerie van Infrastructuur zal donderdagmiddag nog reageren.