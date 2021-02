Geen trek in Heineken op hogere beurs

De AEX staat om kwart over twee 0,6% hoger op 657,3 punten. De AMX koerst 0,8% in de plus bij 997 punten.

De overige Europese beurzen winnen eveneens terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan respectievelijk 1,1%, 0,5% en 0,9% hoger.

De Italiaanse MIB-index wint 1,7%: de Vijf Sterrenbeweging en Lega Nord zouden een regering met oud-ECB-voorzitter Draghi toch willen steunen.

De indexfutures wijzen op een ongeveer 0,4% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier.

Brentolie is voor het eerst in een jaar tijd boven $60 per vat gestegen. De rentevergoeding voor de beeldbepalende Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie steeg richting 1,20%. ,,Die oplopende lange rente is vooral gunstig voor aandelen uit de financiële sector”, zo wijst Wiersma van ING op het belang.

De bitcoinprijs is voor het eerst boven $42.000 gestegen, op het nieuws dat Tesla voor $1,5 miljard van deze digitale munten heeft gekocht en de bitcoin accepteert als betalingsmiddel.

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa schrijft het aanhoudend positieve sentiment op de aandelenbeurzen allereerst toe aan meevallende bedrijfs- en economische cijfers. „In de VS overtreft 80% van de bedrijfsresultaten de verwachtingen. Bovendien lijkt het erop dat de vierdekwartaalwinsten gemiddeld iets hoger zullen uitkomen dan een jaar geleden, waar eerder nog een terugval van 9% werd verwacht. En hoewel het arbeidsmarktrapport vrijdag teleurstelde, vallen de meeste economische cijfers mee.”

Nijkamp wijst er bovendien op dat de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden vrijdag instemden met een steunpakket van $1900 miljard. „Hoewel de besmettingscijfers in de VS dalen en het vaccineren er sneller gaat dan hier, is steun van de autoriteiten nodig. Het is dan ook goed dat er onder meer extra steun komt voor uitkeringen en voor lokale overheden.”

De vermogensbeheerder blijft vooralsnog vrij positief gestemd over de aandelenmarkten. „Doordat de bedrijfsresultaten harder zijn opgelopen dan de koersen, zijn aandelen minder duur geworden. De rentes zijn bovendien nog altijd laag. Wel is de 10-jaarsrente in de VS opgelopen van 0,5% een half jaar geleden tot inmiddels bijna 1,2%. Een verdere rentestijging kan een risico vormen voor de aandelenmarkten.”

De beursagenda is vandaag relatief leeg. Later deze week komen Randstad, ABN Amro, Heineken, ArcelorMittal, Aegon en ING met resultaten naar buiten.

Staal en verf leiden

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat staalmaker ArcelorMittal met 2,6% koerswinst aan kop. Chiptoeleverancier ASMI stijgt 2%.

Beleggers zijn blij dat AkzoNobel de overnamepoging van zijn Finse branchegenoot Tikkurila staakt en zetten de verfproducent 1% hoger.

ING wint 0,9% na een positief rapport van Kepler Chevreux. De zakenbank rekent op een stevige dividenduitkering over 2021 en hanteert een koersdoel van €11,60.

Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag zijn nieuwe strategie presenteert, staat 0,7% hoger. Shell en Eneco gaan in Nederland windenergie leveren aan Amazon, afkomstig van het windmolenpark CrossWind dat wordt aangelegd voor de kust.

Onderin de AEX staat Heineken met 1% verlies.

Bij de middelgrote fondsen gaat fitnessketen Basic-Fit met 3,3% winst aan kop. Chiptoeleverancier Besi stijgt 2,8%.

Air France KLM zit vast bij 1,8% verlies.

CM.com zakt op de lokale markt 3,3%. Jefferies heeft het koersdoel verhoogd naar €30, maar het houdadvies gehandhaafd. CM.coms ticket-activiteiten, afhankelijk van grote evenementen, zouden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen herstellen met bijna 50% omzetgroei, aldus de Amerikaanse zakenbank.

Lavide staat 19,5% hoger. Het conflict tussen deze beurshuls en zijn voormalige directeur Salar Azimi om een vordering van €90.000 is bijgelegd, meldt het. Een derde partij wilde het belang overnemen van Azimi, nadat het bedrijf meldde een intentieverklaring te hebben getekend voor een mogelijke omgekeerde beursgang. De onbekende partij zal 600.000 aandelen Lavide van Azimi kopen.

