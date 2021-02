Winstrit AEX bevriest

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,2% winst bij 655,3 punten, na 0,2% verlies vrijdag. De AMX koerst 0,3% in de plus bij 992,2 punten.

De DAX-index in Frankfurt heeft 0,2% winst, de Britse FTSE (+0,3%) en de Franse CAC 40 (+0,4%) gaan mee. De productie in de Duitse industrie blijkt in december na zeven maanden van groei gestagneerd, meldt het Duitse statistiekbureau.

Topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) stelt dat overheden het afbouwen van de coronanoodsteun niet te snel moeten doen dit jaar. De ECB wil daarbij steunen leveren.

De beursagenda is vandaag relatief leeg. Later deze week komen Randstad, ABN Amro, Heineken, ArcelorMittal, Aegon en ING met resultaten naar buiten.

Aziatische winst

Beurzen in Azië zijn positief gesloten. De Nikkei in Japan wint 2,1%, de Hang Seng-index houdt 0,2% winst.

De Zuid-Koreaanse automakers Hyundai (-6,2%) en Kia (-15%) zijn evenwel hard onderuit gegaan. Beide bedrijven ontkennen nu gesprekken te voeren met Apple. Afgelopen week schoten de aandelenkoersen van Kia en moederbedrijf Hyundai omhoog nadat zij contacten met Apple over zelfrijdende elektrische auto’s bevestigden.

Softbank, investeerder in Uber, Alibaba en WeWork, meldde een record bij zijn kwartaalwinst van $11 miljard. Het profiteert de succesvolle beursgang van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash.

Het Japanse chipbedrijf Renesas (-3,6%) bevestigt het Britse Dialog Semiconductor, met Apple als een van de grootste klanten, voor €5 miljard te hebben gekocht.

Japanse staalmakers zijn wel gewild in Japan.

Plus Wall Street

In New York, waar de Dow Jones vrijdag 0,3% hoger sloot, openen beurzen om half vier met 0,3% tot 0,5% winst.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwt dat de werkgelegenheid in de VS alleen op niveau kan komen als er snel een krachtig genoeg coronasteunpakket komt. Anders dreigt een veel tragere opleving tot 2025 van de werkgelegenheid.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om een steunpakket van $1900 miljard door het Congres te loodsen.

Brentolie is kort boven $60 per vat gestegen. Bitcoin won in 24 uur 16% tot $39.193.

Staal en verf leiden

Staalmaker ArcelorMittal gaat net als sectorgenoten wereldwijd opwaarts met 2,5% koerswinst.

Bij de hoofdfondsen meldt AkzoNobel af te zien van de overname van zijn Finse branchegenoot Tikkurila.

Techinvesteringsfonds Prosus wint 1,8%. Zwaargewicht ING wint 1% na een positief rapport van Kepler Chevreux. Het voorziet 14% meer dividend bij €1,07 per aandeel. Kepler heeft een koopadvies met een koersdoel van €11,60. ABN Amro stijgt 0,8%.

Onderin de AEX noteert Unibail-Rodamco-Westfield op 0,5% verlies. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en Heineken raakten met 0,7% koersverlies achterop.

Olie- en gasconcern Shell, dat donderdag zijn nieuwe strategie presenteert, staat 0,1% lager. Shell en Eneco gaan in Nederland windenergie leveren aan Amazon, afkomstig van het windmolenpark CrossWind dat wordt aangelegd voor de kust.

Bij de middelgrote fondsen gaat led-verlichtingsproducent Signify aan kopt met 1,6% winst. Chiptoeleverancier Besi stijgt 1,5%.

Boskalis Westminster voelt de koude bodem van AMX met 0,6% verlies. Air France KLM zit vast bij 0,6% verlies.

Vastgoedfondsen Wereldhave (-1,3%) en Eurocommercial Properties (-0,9%) gaan eveneens terug.

Het koersdoel van CM.com is verhoogd door Jefferies, van €20 naar €30, bij een houden-advies. Wel verlaagt Jefferies de omzetraming voor de tweede helft van 2020 met 5%.

CM.coms ticket-activiteiten, afhankelijk van grote evenementen, zouden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen herstellen met bijna 50% omzetgroei, aldus Jefferies.

Bij de lokale fondsen staat Lavide 13% hoger.