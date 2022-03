Premium Het beste van De Telegraaf

De gouden tip: ’Wees zelfverzekerd over dingen die je goed kan’

Door Remzi Sen Kopieer naar clipboard

Zelfvertrouwen uitstralen is een must in je carrière, zegt Marc van Gastel. In zijn eigen loopbaan in onder andere de consultancy, sales en hr ziet hij het belang van zelfvertrouwen terug. ,,Door dingen te durven vragen en mijn werk altijd met veel zelfvertrouwen te verrichten, kwam ik telkens een treetje hogerop.’’