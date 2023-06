Premium Het beste van De Telegraaf

CBS komt met ’ongekende’ bijstellingen ’We zijn veel beter uit coronacrisis gekomen’

Door Martin Visser

Volle terrassen in de Rotterdamse Oude Haven. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - De Nederlands economie staat er veel beter voor dan we een maand geleden nog dachten. De bijstellingen van de groeicijfers zijn ongekend groot. De herzieningen zijn tekenend voor de ongrijpbare economische situatie waar we nu in zitten.