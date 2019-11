Belgische rente draait weer naar positief

In de voorbije weken klom de Belgische rente geleidelijk steeds verder omhoog gesteund door de sterk verminderde handelsspanningen tussen Amerika en China, waardoor de zorgen over een verdere economische afkoeling flink werden getemperd.

Vanaf augustus zochten beleggers vanwege de vrees voor een escalatie van de handelsoorlog nog massaal schuil in de veilige obligatiehavens met steeds harder wegzakkende rentes tot gevolg.

De rente op het langlopend schatkistpapier in Duitsland is nog steeds negatief, maar sinds het dieptepunt is de rente al weer met 30 basispunten opgelopen. Ook in Nederland komt de nog altijd negatieve rente op 10-jarige staatsobligaties langzamerhand weer in de buurt van 0%.