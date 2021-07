Werknemer vreest risico van ’wereldreisbonus’

Premium Buitenland

Nederland ’coronarisicogebied’: dit zijn de eisen in Duitsland en Oostenrijk

Omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland circa veertig keer hoger ligt dan in Duitsland, is ons land weer een ’risicogebied’. Het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van ons RIVM, veranderde het reisadvies omdat het aantal besmettingen zich ver boven de 50 per 100.000 burgers bevind...