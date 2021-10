Prijsvechter easyJet herstelt van crisis, boekt wel verlies

Kopieer naar clipboard

De onderneming verwacht in de periode tot en met december op bijna 70% van de capaciteit te vliegen in vergelijking met de periode voor corona. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.052 -1.84 %

LONDEN (ANP) - De Britse prijsvechter easyJet, een van de grootste gebruikers van luchthaven Schiphol, merkt dat het herstel uit de crisis is ingezet. De onderneming verwacht in de periode tot en met december op bijna 70 procent van de capaciteit te vliegen in vergelijking met de periode voor corona. Dit was in het afgelopen kwartaal nog 58 procent. De onderneming sloot het afgelopen boekjaar af met een fors verlies.