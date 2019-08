Afkoeling arbeidsmarkt zet door

Werkgevers zijn minder geneigd om een vast contract te geven. In het tweede kwartaal van dit jaar werden minder vaste contracten toegekend dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal tijdelijke contracten is juist toegenomen. Wel zijn de vooruitzichten op een vast contract voor een flexmedewerker nog steeds gunstig.

Volgens het Rotterdamse onderzoeksbedrijf zouden alleen ingenieurs en IT-specialisten nog achterover kunnen leunen tot er een mooie aanbieding voorbijkomt. Sollicitanten voor een baan in de verkoop, marketing of functies in de financiële sector moeten weer zelf op zoek naar een baan.