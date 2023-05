Beursblog: Wall Street boekt flinke winst na Amerikaans banenrapport, Apple blinkt uit

Amsterdam De AEX heeft de handelsweek met een winst van 1,3% afgesloten en steeg weer boven de 750 punten. Ook op Wall Street waren beleggers positief. Een nieuw Amerikaans banenrapport wees uit dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in april sneller is toegenomen dan verwacht. Apple wint na een beter dan verwachte cijferupdate.