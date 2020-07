Rood staan wordt goedkoper

Het ministerie van Financiën pakt de ’woekerrentes’ aan in opdracht van de Tweede Kamer. Die vroeg om in de coronacrisis deze rentes te verlagen, omdat huishoudens met lage inkomens hierdoor in de problemen kunnen raken. Minister Wopke Hoekstra onderzoekt nog wat een goede rentestand is voor de lange termijn.

Ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) denkt dat de verlaging consumenten meer lucht kan geven tijdens de crisis. Een te lage rente op de lange termijn voor rood staan en kopen op afbetaling is niet gewenst volgens het Nibud. Het instituut is bang dat mensen met een kleine beurs dan sneller veel gaan lenen, wat ook tot geldproblemen kan leiden.