Ondernemersvraag: wat wordt er gedaan tegen leegstand in winkelgebieden?

Buitenland

’Iran stuurt instructeurs voor gebruik drones naar Krim’

Iran heeft leden van de Islamitische Revolutionaire Garde naar de door Rusland geannexeerde Krim gestuurd om te helpen bij het oplossen van technische problemen met de drones die Moskou van het regime in Teheran zou hebben gekocht. Dat meldt The New York Times op basis van informatie van Amerikaanse...