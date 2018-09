Jumbo won verder terrein in 2016

Met een groei op eigen kracht van 4 procent deed Jumbo het naar eigen zeggen beter dan gemiddeld. De markt als geheel werd 2,5 procent groter, stelt het bedrijf op basis van cijfers van retailonderzoeker GfK. ,,De cijfers over 2016 tonen aan dat we uitstekend op koers liggen'', aldus topman Frits van Eerd.

Jumbo nam afgelopen jaar restaurantketen La Place over uit de boedel van de failliete warenhuisketen V&D. Die aankoop was volgens het bedrijf ,,een schot in de roos''. Afgezien van restaurants binnen V&D-vestigingen die de deuren hebben moeten sluiten, steeg de omzet van La Place met 12 procent tot 103 miljoen euro.

Toekomstplannen

La Place speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van Jumbo. Maandag werd bekend dat het bedrijf alle achttien AC Restaurants langs de snelwegen overneemt en ombouwt naar de La Place-formule. Ook de komst van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, die komend jaar een flink aantal oude V&D-panden betrekt, zal La Place vooruit helpen. De twee ondernemingen gaan samenwerken, hoe precies wordt later deze maand duidelijk.

Jumbo kondigde verder aan dat het in de loop van 2017 kleine gemakswinkels gaat openen in binnensteden. Daarin komen elementen van zowel Jumbo zelf als van La Place naar voren. Ook opent komend jaar minstens een nieuwe Foodmarkt zijn deuren.